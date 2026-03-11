Diagnosen für verletztes Bayern-Trio

Der FC Bayern hat sich zu den Gesundheitszuständen von Jonas Urbig, Alphonso Davies und Jamal Musiala geäußert. Keeper Urbig erlitt demnach beim 6:1-Sieg gegen Atalanta Bergamo wie erwartet eine Gehirnerschütterung. Laut der ‚Bild‘ wird er acht bis zehn Tage ausfallen.

Davies trug eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur davon, während Musiala an einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk laboriert. Das Trio müsse „zunächst pausieren“, heißt es auf der Vereinswebsite.