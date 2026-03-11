UEFA Champions League
Diagnosen für verletztes Bayern-Trio
Der FC Bayern hat sich zu den Gesundheitszuständen von Jonas Urbig, Alphonso Davies und Jamal Musiala geäußert. Keeper Urbig erlitt demnach beim 6:1-Sieg gegen Atalanta Bergamo wie erwartet eine Gehirnerschütterung. Laut der ‚Bild‘ wird er acht bis zehn Tage ausfallen.
FC Bayern München @FCBayern – 16:49
ℹ️ Alphonso Davies, Jonas Urbig und Jamal Musiala müssen pausierenBei X ansehen
Davies erlitt beim gestrigen Spiel eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein. Bei Torhüter Jonas Urbig wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Jamal Musiala laboriert an einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk.
🔗
Gute Besserung, Jungs! 🙏
Davies trug eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur davon, während Musiala an einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk laboriert. Das Trio müsse „zunächst pausieren“, heißt es auf der Vereinswebsite.
