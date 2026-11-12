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Bundesliga

BVB: Aufschlag bei Couto?

von Remo Schatz - Quelle: Ruhr Nachrichten
Yan Couto im Como-Trikot @Maxppp

Sollte Como 1907 die Kaufoption bei Yan Couto ziehen, verliert Borussia Dortmund nicht gänzlich den Zugriff – zumindest nicht finanziell. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, hat sich der BVB beim Leih-Deal mit der italienischen Überraschungsmannschaft eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

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Dass der Brasilianer am Comer See bleiben wird, gilt schon jetzt als wahrscheinlich. Unter Cesc Fábregas ist der Rechtsverteidiger gesetzt und sammelte bei 14 Pflichtspielen bereits über 1.000 Einsatzminuten. Die Leihe ist bis zum kommenden Sommer datiert, die Kaufoption wird auf 22 Millionen Euro taxiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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