ManCity: Maresca nimmt die Arbeit auf

Enzo Maresca hat offenbar bereits jetzt seine Arbeit bei Manchester City aufgenommen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist der designierte Nachfolger von Cheftrainer Pep Guardiola in der Planung für die Saisonvorbereitung involviert und arbeitet auch in Sachen Transfers eng mit Sportdirektor Hugo Viana zusammen.

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Am Montag war durchgesickert, dass Guardiola nach zehn Jahren bei den Skyblues sein Amt im Sommer niederlegen und Maresca übernehmen wird. Der Italiener war in der Vergangenheit Co-Trainer von Guardiola und ist seit seiner Entlassung als Cheftrainer des FC Chelsea im Januar vereinslos.