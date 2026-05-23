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Serie A

Milliarden-Gebot für Napoli

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
1 min.
aurelio de laurentiis 2324 @Maxppp

Die SSC Neapel könnte in Kürze den Besitzer wechseln. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat ein amerikanisches Konsortium ein Angebot in Höhe von zwei Milliarden Euro an die Familie de Laurentiis übermittelt, um den italienischen Erstligisten zu kaufen. Sollte es zum Machtwechsel kommen, wäre es das Ende einer Ära.

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Aurelio De Laurentiis hatte das Team vom Vesuv im September 2004 in der dritten Liga übernommen und vor der Insolvenz gerettet. Inzwischen zählt Neapel wieder zur italienischen Elite und krönte den sportlichen Aufstieg mit dem Meistertitel vor drei Jahren. Dem Bericht zufolge will die Besitzer-Familie die SSC eigentlich nicht verkaufen, könnte bei einem solchen Angebot aber ins Grübeln kommen.

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