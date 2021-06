Russland mit knappem Sieg gegen Finnland

Russland wahrt mit einem 1:0-Erfolg im zweiten Spiel die Chance auf das Achtelfinale. Nach dem 0:3 gegen Belgien zum Auftakt holten die Sbornaja gegen Finnland drei wichtige Punkte. Das Tor des Tages besorgte Aleksey Miranchuk von Atalanta Bergamo in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Auf engem Raum behauptete der 25-Jährige im Strafraum den Ball, legte sich die Kugel auf den starken linken Fuß und ließ Lukas Hradecky mit einem Schlenzer in den Winkel keine Chance. In der Folge gab es weitere gute Torchancen auf beiden Seiten, ein weiterer Treffer fiel aber nicht. Der Sieg geht für überlegene Russen durchaus in Ordnung.