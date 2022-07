Sponsorendruck wegen CR7 | Zaniolo bricht mit Roma

United bekommt Sponsorendruck wegen CR7

Die Personalie Cristiano Ronaldo überschattet derzeit alle weiteren Themen bei Manchester United. Der portugiesische Megastar will das Old Trafford verlassen, doch die Red Devils wollen den Stürmer nicht ziehen lassen. Laut dem ‚Daily Star‘ bekommt der Premier League-Klub großen Druck von den Sponsoren. Ein Ronaldo-Abgang würde erhebliche wirtschaftliche Einbußen bedeuten. Die kommerzielle Reichweite von CR7 sucht ihresgleichen. Trägt er künftig nicht mehr das Trikot von United, würde das einen Einbruch der Zahlen bedeuten.

Juve: 50 Millionen für Zaniolo

In Italien sieht man heute das Konterfeit von Nicolò Zaniolo auf den Titelseiten. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt, Juventus Turin werde ein Angebot über 50 Millionen Euro für den Spieler der AS Rom einreichen. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ hat sich Zaniolo bereits gedanklich von den Römern verabschiedet: „Er verpasst das erste Testspiel, der Bruch mit der Roma ist endgültig.“

Kanté zu den Gunners?

Der ‚Daily Star‘ bringt N’Golo Kanté heute überraschend mit einem Wechsel zum FC Arsenal in Verbindung. Die Gunners sollen eine Chance sehen, den französischen Mittelfeldmotor zu verpflichten, da sein Vertrag nur noch bis 2023 läuft und die Blues sich genötigt fühlen könnten, Kanté in diesem Sommer zu verkaufen. Eine Verlängerung bei den Blues ist Stand jetzt kein Thema. Die Reise zum Trainingslager in die USA konnte der sympathische Profi derweil nicht mit antreten. Da der Nationalspieler nicht gegen Covid-19 geimpft ist, muss er in London bleiben, berichtet der ‚Telegraph‘.