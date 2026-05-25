Conte bestätigt Neapel-Abschied

Antonio Conte hat nach dem letzten Saisonspiel gegen Udinese Calcio (1:0) am Sonntagabend seinen Abschied von der SSC Neapel verkündet. „Es war mir eine Ehre, einen so prestigeträchtigen Verein wie die SSC Neapel zu trainieren“, so Conte, „ich habe dem Präsidenten meine Entscheidung vor einigen Wochen mitgeteilt. Aber er sagte mir, dass Neapel mein Zuhause bleiben würde, falls ich meine Meinung bis zum Saisonende ändern sollte.“

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Conte wird bei der italienischen Nationalmannschaft als Nachfolger von Gennaro Gattuso gehandelt, betonte aber, bislang keine Vereinbarung mit dem Verband getroffen zu haben. Neapel trainierte der 56-Jährige die vergangenen beiden Jahre, holte in der Vorsaison die Meisterschaft. Zuvor hatte Conte unter anderem Tottenham Hotspur, Inter Mailand, den FC Chelsea, Juventus Turin und von 2014 bis 2016 bereits einmal Italien gecoacht.