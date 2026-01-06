Mainz schnappt sich Silas

Silas verlässt den VfB Stuttgart ein halbes Jahr vor Vertragsende, bleibt der Bundesliga aber erhalten. Der FSV Mainz 05 gibt die Verpflichtung des 27-jährigen Offensivspielers offiziell bekannt. Dem Vernehmen nach fließt eine geringe Ablöse, die im Falle des Mainzer Klassenerhalts auf rund eine Million Euro ansteigen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

2019 war der Kongolese für acht Millionen Euro vom Paris FC zum VfB gewechselt. Silas bestritt für die Schwaben 132 Einsätze (35 Tore, 21 Vorlagen). Der schnelle Rechtsfuß, der in der vergangenen Saison leihweise für Roter Stern Belgrad spielte, war in Stuttgart aber schon länger nicht mehr gefragt. In dieser Spielzeit ist er noch ganz ohne Einsatz.

Bei Ligaschlusslicht Mainz soll Silas nun dabei helfen, den Abstieg zu verhindern. Zuvor hatten die Rheinhessen für den Angriff bereits Phillip Tietz (28) vom FC Augsburg an Bord geholt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Niko Bungert sagt über die Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass wir Silas für Mainz 05 gewinnen konnten. Mit ihm verbindet jeder sofort Schnelligkeit, Durchsetzungsstärke im 1:1 und Torgefahr, die er beim VfB Stuttgart bereits eindrucksvoll bewiesen hat. Silas ist eine Verstärkung für unseren Kader und bringt nochmal neue Facetten in unser Offensivspiel.“

Silas selbst erklärt: „Ich freue mich sehr darauf, künftig für Mainz 05 zeigen zu können, was ich kann. Die Gespräche mit dem Klub waren sehr gut und von großer Wertschätzung geprägt. Ich brenne darauf, endlich wieder in der Bundesliga auf dem Platz stehen zu können und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.“