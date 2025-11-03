De Rossi vor neuer Aufgabe

Daniele De Rossi steht vor einem neuen Engagement als Trainer. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, ist der 42-Jährige mittlerweile der Favorit auf den vakanten Trainerposten beim FC Genua. Dort war am Samstag Patrick Vieira nach schwachem Saisonstart entlassen worden.

Die Rossoblu stehen mit nur drei Punkten aus den ersten neun Partien auf dem letzten Tabellenplatz in der Serie A. Im Gespräch ist bei De Rossi ein Vertrag bis zum Ende der Saison, der beim Klassenerhalt automatisch verlängert wird. Der ehemalige Sechser war im September 2024 bei der AS Rom entlassen worden und ist seither ohne Klub.