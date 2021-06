Kerk nach Hannover

Sebastian Kerk (27) wird nach dem Abstieg mit dem VfL Osnabrück auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga auflaufen. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt zu Hannover 96 und unterschreibt einen Vertrag bis 2023. In der abgelaufenen Saison überzeugte Kerk mit 20 Scorerpunkten (zehn Tore, zehn Assists) in 34 Ligaspielen.

Für Hannover-Trainer Jan Zimmermann ist der Linksfuß „genau der Spieler […], der uns in der Offensive gefehlt hat. Er bringt viel Torgefahr aus der zweiten Reihe und bei Standards mit und gibt uns zusätzliche Optionen in unserem Angriffsspiel. Außerdem passt er menschlich sehr gut ins Team.“