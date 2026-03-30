Neuer Real-Spielmacher: Enzo beißt an

Beim FC Chelsea ist Enzo Fernández längst die wichtigste Figur in der Zentrale, ob nun auf der Acht oder auch mal weiter vorne auf der Zehn. Real Madrid schaut daher genau hin – sucht man doch händeringend nach einem neuen Taktgeber im Mittelfeld.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und nun scheint Enzo angebissen zu haben. Im Interview mit dem YouTube-Kanal Avirales äußert der 25-jährige Argentinier: „Ich würde gerne in Spanien leben, Madrid gefällt mir sehr. Es erinnert mich an Buenos Aires.“ Ein eindeutiger Flirt-Versuch mit den Königlichen.

Problem: Enzo steht noch bis 2032 bei Chelsea unter Vertrag. Im Januar 2023 holten die Blues den damals frischgebackenen Weltmeister für die bis heute gültige vereinsinterne Rekordsumme von 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach London. Für wesentlich weniger würden sie ihn sicher nicht im kommenden Sommer verkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Enzos Wechselgedanken

Übrigens: Zuletzt tat Enzo schon einmal Wechselgedanken öffentlich kund. „Meine Zukunft im Verein? Ich weiß es nicht. Wir werden nach der WM sehen, wie es weitergeht“, sagte der Rechtsfuß nach dem bitteren Champions League-Aus gegen Paris St. Germain. Auch die Franzosen sind an Enzo interessiert.

Chelsea-Trainer Liam Rosenior reagierte anschließend: „Ich hatte ein tolles Gespräch mit Enzo. Er hat mir wirklich sehr deutlich gemacht, wie glücklich er in diesem Verein ist.“ Eine verbindliche Ansage Richtung Verbleib klingt jedoch anders.