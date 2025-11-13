PSG: Pacho hat unterschrieben

Willian Pacho (24) bleibt Paris St. Germain erhalten. Nach Informationen von ‚RMC‘ hat der Innenverteidiger ein neues Arbeitspapier bis 2030 unterschrieben. Mit der offiziellen Verkündung werde aber erst in den kommenden Wochen gerechnet.

Pacho war im vergangenen Jahr für 40 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt in die französische Hauptstadt gewechselt. Beim Champions League-Sieger gehört der Ecuadorianer seither zu den Leistungsträgern. Für seine starken Leistungen wurde er nun mit einer Gehaltserhöhung belohnt.