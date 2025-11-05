Menü Suche
Atlético: Le Normand wochenlang raus

von Leon Morsbach
1 min.
Robin Le Normand im Zweikampf @Maxppp

Robin Le Normand (28) hat sich im gestrigen Champions League-Spiel gegen Union Saint-Gilloise (3:1) schwer verletzt. Wie Atlético Madrid mitteilt, erlitt der Innenverteidiger einen hochgradigen Riss der hinteren Gelenkkapsel sowie am hinteren Oberschenkelmuskel.

Atlético de Madrid
📋 Le Normand sufre una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sin afectación de ligamentos ni meniscos.
Die Untersuchung ergab zwar keine Schädigung der Bänder oder Menisken, dennoch wird der spanische Nationalspieler den Rojiblancos Berichten zufolge bis zu acht Wochen fehlen. Der Klub bestätigt, dass Le Normand bereits mit physiotherapeutischer Behandlung begonnen hat, seine Rückkehr hänge vom Heilungsverlauf ab.

