Alles klar: Dzeko unterschreibt bei Schalke

Am gestrigen Dienstag gab Edin Dzeko (39) dem FC Schalke seine Zusage. Die erste Hürde – insbesondere der ebenfalls interessierte Paris FC – war damit aus dem Weg geräumt. Jetzt hat der Zweitligist sich wohl auch mit dem AC Florenz auf die Wechselbedingungen geeinigt.

Der italienische Transferexperte Matteo Moretto vermeldet, dass Dzeko sich in den kommenden Stunden auf den Weg nach Deutschland machen wird, um mit Medizincheck und Vertragsunterschrift auch die letzten Punkte für den Schalke-Transfer abzuhaken.

Update (15:59 Uhr): Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano und die ‚WAZ‘ bestätigen den bevorstehenden Dzeko-Transfer. Der Medizincheck soll am morgigen Donnerstag stattfinden.

Dzeko war erst im Sommer von Fenerbahce nach Florenz gewechselt, kam dort aber meist nur als Joker zum Einsatz. Nun kehrt der Ex-Wolfsburger nach Deutschland zurück und soll nach Möglichkeit schon am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern (13:30 Uhr) mitwirken.