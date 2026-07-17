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Überraschung: Schwolow zurück in der Bundesliga

Nach der äußerst knapp verpassten Meisterschaft in Schottland kehrt Alexander Schwolow in die Bundesliga zurück. Dort soll er mit seiner Erfahrung als starke Nummer zwei helfen.

von Martin Schmitz - Quelle: mainz05.de
1 min.
Alexander Schwolow im Trikot der Hearts of Midlothian @Maxppp

Mainz 05 gelingt ein echter Überraschungstransfer. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wechselt Torhüter Alexander Schwolow von den Hearts of Midlothian zu den Rheinhessen. Zur Vertragslänge macht der Klub wie üblich keine Angabe. Der 34-Jährige wird noch die beiden anstehenden Qualifikationsspiele der Hearts für die UEFA Champions League bestreiten und anschließend am 30. Juli ins Trainingslager der Mainzer nachreisen.

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„Mit Alexander Schwolow haben wir genau das Torhüter-Profil bekommen, nach dem wir gesucht haben. Er ist ein passender Charakter und Teamplayer und hat mit Heart of Midlothian gerade eine überragende Saison gespielt, in der sie nur denkbar knapp am Gewinn der schottischen Meisterschaft vorbeigeschrammt sind“, lässt sich 05-Sportdirektor Niko Bungert zitieren.

Schwolow kommt mit der Erfahrung aus über 200 Bundesligapartien für den SC Freiburg, Schalke 04, Hertha BSC und Union Berlin. Im vergangenen Sommer war der Keeper ablösefrei von den Köpenickern nach Schottland gewechselt. Mit dem Außenseiterteam aus Edinburgh verpasste der ehemalige U20-Nationalspieler die Meisterschaft erst im allerletzten Saisonspiel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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