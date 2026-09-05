Bayer-Coach begründet Boniface-Entscheidung

Victor Boniface (25) hat offenbar noch zu viele körperliche Probleme, um der Dreifachbelastung standzuhalten. „Boni trainiert jeden Tag. Boni macht Fortschritte. Er ist noch weit davon entfernt, etwas zu erreichen, was er schon kann – er ist jetzt noch nicht in der Lage, in drei Wettbewerben zu spielen. Aber das Gute ist, dass sein Knie jetzt besser reagiert“, lässt Carles Martínez, Trainer von Bayer Leverkusen, durchblicken.

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Boniface wurde für Bayers Europa League-Aufgebot nicht berücksichtigt. Sobald der Stürmer vollständig genesen ist, ist er aber scheinbar eine ernste Option. „In vielen Spielen, wenn wir ein Tor brauchen, ist Boni in meinen Gedanken – so einfach ist das“, lobt Martínez, „ich hoffe, dass wir in den kommenden Monaten oder zum Saisonende sagen können, dass er bei 100 Prozent ist.“