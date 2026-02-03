Menü Suche
Upamecano-Drama: Auch Bayern hebt den Daumen

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Dayot Upamecano wärmt sich auf @Maxppp

Der zähe Poker um die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano scheint endgültig ein Ende zu finden. Laut der ‚Bild‘ haben die Verantwortlichen des FC Bayern der Ausweitung des Arbeitspapiers zugestimmt. Am gestrigen Montag hatten die Münchner das Angebot kurzzeitig zurückgezogen, woraufhin Upamecano den deutschen Rekordmeister informierte, dass er doch verlängern wolle.

Jetzt haben auch die Bayern signalisiert, dass sie dazu bereit sind. Der 27-jährige Franzose wird mindestens bis 2030 unterschreiben und 20 Millionen Euro pro Saison kassieren. Im Sommer 2027 darf er den FCB per Ausstiegsklausel für 60 bis 65 Millionen Euro verlassen. In knapp fünf Monaten läuft sein aktuelles Arbeitspapier aus, die offizielle Verkündung der Verlängerung ist allerdings nur noch eine Frage der Zeit.

