Mit Kaufoption: HSV gibt Sahiti ab

Der Hamburger SV hat einen Abnehmer für Emir Sahiti gefunden. Der 27-jährige Flügelspieler wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum israelischen Erstligisten Maccabi Tel Aviv. Für den Anschluss besitzt der Europa League-Teilnehmer laut der ‚Bild‘ eine Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro. Der Kosovare war 2024 für 1,2 Millionen Euro von Hajduk Split zum HSV gewechselt, konnte sich bei den Rothosen aber nicht nachhaltig etablieren.

„Emir hat in der bisherigen Saison nicht die Spielzeit erhalten, die er sich gewünscht hat, deswegen ist eine Leihe eine sinnvolle Lösung für alle Seiten. Emir ist ein beliebter Charakter innerhalb der Mannschaft und hat sich trotz seiner sportlichen Situation jeden Tag vorbildlich verhalten. Er hat seinen Anteil daran, dass wir in der Bundesliga spielen. Wir wünschen ihm für die Zeit in Israel viel Erfolg und werden ihn während der Leihe eng verfolgen“, sagt HSV-Sportdirektor Claus Costa.