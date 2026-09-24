Borussia Dortmund versuchte es kürzlich offenbar bei Malik Jakupovic. Laut dem MLS-Insider José Roberto Nuñez, der für das Nachrichtenportal ‚PhillyVoice‘ schreibt, gab der BVB im vergangenen Transferfenster ein Angebot für den 17-jährigen Mittelstürmer ab.

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Sein Klub Philadelphia Union soll die Offerte aber zurückgewiesen haben. Beim MLS-Verein steht Jakupovic bis 2030 unter Vertrag, zudem besteht die Option zur einjährigen Verlängerung.

Der 1,91 Meter große Rechtsfuß bestritt für Philadelphia bereits elf Profispiele (ein Tor, ein Assist). In neun Einsätzen für die US-amerikanische U17-Nationalmannschaft erzielte Jakupovic zwölf Tore. Spielberechtigt ist das Sturmjuwel auch für Bosnien und Herzegowina.