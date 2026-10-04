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Klopp-Entscheidung: Das Gegenteil von Leistungsprinzip

Jonas Urbig wird am heutigen Sonntagabend (20:45 Uhr) in Griechenland zum zweiten Mal in Folge das DFB-Tor hüten. Die Entscheidung und ihre Begründung werfen Fragen auf.

von Lukas Hörster
1 min.
Bundestrainer Jürgen Klopp @Maxppp
Griechenland Deutschland

Jonas Urbig ist die zukünftige Nummer eins des FC Bayern. Und auch beim DFB winkt ihm dieser Status. Dass der 23-Jährige daher jetzt seine ersten Länderspiele absolvieren darf, ist grundsätzlich nachvollziehbar. So begründete Jürgen Klopp seine Wahl jedoch nicht. Die Argumentation des Bundestrainers hinkt.

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Gestern sagte er über Urbig, der heute (20:45 Uhr) gegen Griechenland starten wird: „Es ist so, dass alle Jungs, die wir dabeihaben, regelmäßig spielen. Bei Jonas ist das anders. Deshalb haben wir geplant, dass er noch ein Spiel bekommt.“ Dass es mehr als unüblich ist, die Nationalmannschaft als Gelegenheit für Spielpraxis zu nutzen, weiß Klopp, kommentiert augenzwinkernd: „Normalerweise kriegen Nationalspieler Spielpraxis in ihren Vereinen. Bei uns ist das anders. Bei uns gibt es all inclusive.“

Spieler, die im Verein zu wenig spielen, aus genau diesem Grund aufzustellen, ist das Gegenteil von Leistungsprinzip. Nun hat Klopp diesen Begriff öffentlich bislang immerhin nicht so hoch gehangen wie sein Vorgänger Julian Nagelsmann. Andere deutsche Keeper, die Woche für Woche ihr Können unter Beweis stellen, dürften bei der Wahl auf Urbig jedoch mit der Stirn runzeln. Beim FC Bayern spielte der Ex-Kölner in dieser Saison schließlich erst zweimal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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