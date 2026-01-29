Bundesliga
HSV: Wichtiges Detail beim Grönbaek-Deal
@Maxppp
Der Hamburger SV wird in Kürze die Verpflichtung von Albert Grönbaek verkünden. Wie ‚Sky‘ vermeldet, hat der 24-jährige Offensivallrounder den Medizincheck beim Bundesligisten mittlerweile bestanden.
FT hatte bereits am heutigen Donnerstagmorgen von der Einigung des HSV mit Stade Rennes berichtet. Die neue Leihe des dänischen Nationalspielers beinhaltet laut ‚Sky‘ auch eine Kaufoption. Der ‚Bild‘ zufolge beläuft sich diese auf rund fünf Millionen Euro. Bislang war Grönbaek an den FC Genua verliehen.
