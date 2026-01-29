Menü Suche
HSV: Wichtiges Detail beim Grönbaek-Deal

von Lukas Hörster - Quelle: Sky | Bild
Albert Grönbaek für den CFC Genua @Maxppp

Der Hamburger SV wird in Kürze die Verpflichtung von Albert Grönbaek verkünden. Wie ‚Sky‘ vermeldet, hat der 24-jährige Offensivallrounder den Medizincheck beim Bundesligisten mittlerweile bestanden.

FT hatte bereits am heutigen Donnerstagmorgen von der Einigung des HSV mit Stade Rennes berichtet. Die neue Leihe des dänischen Nationalspielers beinhaltet laut ‚Sky‘ auch eine Kaufoption. Der ‚Bild‘ zufolge beläuft sich diese auf rund fünf Millionen Euro. Bislang war Grönbaek an den FC Genua verliehen.

