Bundesliga
Vier Kandidaten für die Krösche-Nachfolge
Das Ende von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt scheint absehbar. Die Suche nach einem Nachfolger läuft schon.
@Maxppp
Bis 2028 steht Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Im Verein rechnet man aber damit, dass der Sportvorstand noch vor Saisonende gehen wird. Spekuliert wird sogar, ob Krösche überhaupt noch das Winter-Transferfenster gestalten wird.
Unter der Anzeige geht's weiter
Die Suche nach einem Nachfolger für Krösche, seit Sommer 2021 im Amt, wurde schon eingeleitet. Nach Informationen der ‚Bild‘ stehen unter anderem Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg) und Christoph Spycher (BSC Young Boys) auf der Eintracht-Liste.
Ein Thema sollen außerdem die beiden Ex-Frankfurter Pirmin Schwegler (VfL Wolfsburg) und Fredi Bobic (Legia Warschau) sein.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden