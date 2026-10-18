Bis 2028 steht Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Im Verein rechnet man aber damit, dass der Sportvorstand noch vor Saisonende gehen wird. Spekuliert wird sogar, ob Krösche überhaupt noch das Winter-Transferfenster gestalten wird.

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Die Suche nach einem Nachfolger für Krösche, seit Sommer 2021 im Amt, wurde schon eingeleitet. Nach Informationen der ‚Bild‘ stehen unter anderem Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg) und Christoph Spycher (BSC Young Boys) auf der Eintracht-Liste.

Ein Thema sollen außerdem die beiden Ex-Frankfurter Pirmin Schwegler (VfL Wolfsburg) und Fredi Bobic (Legia Warschau) sein.