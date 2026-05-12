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Premier League

Transfer-Entscheidung zwischen Rüdiger & van Dijk

von Dominik Schneider - Quelle: Habertürk
1 min.
Virgil van Dijk applaudiert den Fans @Maxppp

Galatasaray schaltet im Werben um Virgil van Dijk offenbar einen Gang nach oben. Wie ‚Habertürk‘ berichtet, versuchen die Bosse des Istanbuler Traditionsklubs, den 34-jährigen Niederländer nach Ablauf seines Vertrags beim FC Liverpool im Sommer an den Bosporus zu lotsen. Während Gala gerne schon vor der Weltmeisterschaft Klarheit hätte, will sich der Innenverteidiger allerdings bis nach dem Turnier in Nordamerika mit seiner Entscheidung Zeit lassen, heißt es.

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Deshalb plant die Vereinsführung auch zweigleisig. Neben van Dijk spielt auch Antonio Rüdiger (33) von Real Madrid eine Rolle in den Überlegungen bei Cimbom. Die Spur zum deutschen Nationalspieler ist aber noch nicht so heiß wie die zu seinem niederländischen Pendant. Sollte van Dijk sich gegen einen Wechsel in die Süper Lig entscheiden, könnte sich das aber schnell ändern. Rüdigers Vertrag bei den Königlichen läuft ebenfalls aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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