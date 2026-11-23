Emre Mor wird auf unbestimmte Zeit eine Pause vom Profifußball einlegen. Nach offiziellen Angaben haben sich die NEC Nijmegen und der Offensivspieler auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2028 datierten Vertrags geeinigt. Grund dafür seien gesundheitliche Probleme des 29-Jährigen.

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Mor war erst im Sommer zum niederländischen Erstligisten gewechselt, nach nur wenigen Monaten trennen sich die Wege schon wieder. „Seit ich ein kleiner Junge war, hatte ich nur einen Traum: Profifußballer zu werden. Diesen Traum leben zu können, bedeutet mir alles. Ich habe immer versucht, alles für den Sport zu geben, den ich so sehr liebe. Allerdings hatte ich in letzter Zeit mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich auf meinen Körper hören, meine Grenzen respektieren und mein Wohlbefinden an erste Stelle setzen muss“, begründet der ehemalige Dortmunder seinen Entschluss.