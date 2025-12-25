Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Im Winter: Drei Abgänge bei Eintracht Frankfurt?

Eintracht Frankfurt überwintert in der Bundesliga auf Rang sieben – das genügt nicht dem eigenen Anspruch. Kaderanpassungen sollen die SGE wieder in die Spur bringen.

von Julian Jasch
1 min.
Elias Baum stemmt die Hände in die Hüften @Maxppp

Der ein oder andere Profi könnte Eintracht Frankfurt im Januar den Rücken kehren. Konkret werden aktuell drei Abgangskandidaten am Main gehandelt – eine Spur ist besonders heiß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit einem Abschied beschäftigt sich Außenverteidiger Elias Baum (20), der aktuell an einer Knieverletzung laboriert. Zwecks Spielpraxis drängt der deutsche U21-Nationalspieler auf eine Luftveränderung, angebissen hat unter anderem der 1. FC Heidenheim.

Deutlich fortgeschrittener sind bereits die Verhandlungen über einen Transfer von Elye Wahi (22). Einer Leihe in seine französische Heimat zum OGC Nizza hat der Angreifer längst zugestimmt (FT berichtete), zu klären bleibt lediglich, wer das Gehalt des 26-Millionen Flops übernimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derweil ist Wahi nicht der einzige Eintracht-Spieler, auf den es Nizza abgesehen hat: Auch Innenverteidiger Aurèle Amenda (22) wurde zuletzt mit der SGE in Verbindung gebracht. Bedient sich der Ligue 1-Vertreter also gleich doppelt in Frankfurt?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Nizza
Heidenheim
Aurèle Amenda
Elias Niklas Baum
Elye Wahi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Nizza Logo OGC Nizza
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Aurèle Amenda Aurèle Amenda
Elias Niklas Baum Elias Niklas Baum
Elye Wahi Elye Wahi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert