Im Winter: Drei Abgänge bei Eintracht Frankfurt?

Der ein oder andere Profi könnte Eintracht Frankfurt im Januar den Rücken kehren. Konkret werden aktuell drei Abgangskandidaten am Main gehandelt – eine Spur ist besonders heiß.

Mit einem Abschied beschäftigt sich Außenverteidiger Elias Baum (20), der aktuell an einer Knieverletzung laboriert. Zwecks Spielpraxis drängt der deutsche U21-Nationalspieler auf eine Luftveränderung, angebissen hat unter anderem der 1. FC Heidenheim.

Deutlich fortgeschrittener sind bereits die Verhandlungen über einen Transfer von Elye Wahi (22). Einer Leihe in seine französische Heimat zum OGC Nizza hat der Angreifer längst zugestimmt (FT berichtete), zu klären bleibt lediglich, wer das Gehalt des 26-Millionen Flops übernimmt.

Derweil ist Wahi nicht der einzige Eintracht-Spieler, auf den es Nizza abgesehen hat: Auch Innenverteidiger Aurèle Amenda (22) wurde zuletzt mit der SGE in Verbindung gebracht. Bedient sich der Ligue 1-Vertreter also gleich doppelt in Frankfurt?