Neuer Anlauf bei Ex-Leverkusener Diaby

Inter Mailand nimmt die Bemühungen um Moussa Diaby wieder auf. Gianluca Di Marzio zufolge haben sich die Nerazzurri erneut nach dem schnellen Außenstürmer und den Konditionen eines möglichen Transfers erkundigt. Knackpunkt sei allerdings das Thema Gehalt, bei seinem aktuellen Klub Al Ittihad kassiert Diaby ein fürstliches Salär.

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Bereits im Januar wollte Inter den 27-Jährigen holen, trotz einer Einigung mit Diaby selbst scheiterte eine Leihe mit einer 35 Millionen Euro hohen Kaufoption. Der Franzose (elf Länderspiele) war 2024 für 60 Millionen Euro von Aston Villa nach Saudi-Arabien gewechselt. Zuvor hatte der Linksfuß auch vier Jahre bei Bayer Leverkusen gespielt.