Zwölf Millionen gespart: Verschenkt RB ein Quartett?

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
Lukas Klostermann ist bei RB Leipzig außen vor @Maxppp

Um die Streichkandidaten von der Gehaltsliste zu bekommen, ist RB Leipzig offenbar zu großen finanziellen Zugeständnissen bereit. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, werden Timo Werner (29), Lukas Klostermann (29), Amadou Haidara (27) und Kevin Kampl (35) im Winter weit unter Marktwert angeboten, „zur Not auch ohne Ablöse“.

Da lediglich Klostermann noch längerfristig bis 2028 unter Vertrag steht, würden die Sachsen höchstens beim Innenverteidiger mit einer Ablöse rechnen. Die Verträge von Werner, Kampl und Haidara laufen im Sommer aus. Für die Sachsen steht ein großes Einsparungspotenzial auf dem Spiel. Sollten alle vier Spieler im Januar gehen, würden bis zum Sommer zwölf Millionen Euro an Gehaltsbudget freiwerden.

