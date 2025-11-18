Winter-Wechsel: Klare Tendenz bei Goretzka

Der FC Bayern und Leon Goretzka (30) planen keine vorzeitige Trennung. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ ist die Tür für einen Winter-Wechsel definitiv geschlossen, ein Abgang in der kommenden Transferperiode sei „kein Thema“. Auch ein Angebot über zehn Millionen Euro würde an diesem Standpunkt nichts ändern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund: Laut einem Bericht der italienischen Zeitung ‚Leggo‘ zeigt Juventus Turin Interesse an Goretzka. Die Alte Dame hoffe darauf, den Mittelfeldspieler im Januar ein halbes Jahr vor Vertragsende für zehn Millionen Euro zu verpflichten. Auch Fenerbahce beschäftigt sich dem Vernehmen nach mit einem Januar-Transfer des DFB-Nationalspielers, muss die Hoffnungen aber wohl ebenfalls begraben.

Ob Goretzka über die Saison hinaus das Trikot der Münchner trägt, bleibt unterdessen fraglich. Der gebürtige Bochumer würde gerne ein neues Arbeitspapier unterschreiben, die Tendenz ging zuletzt jedoch eigentlich Richtung keine Verlängerung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Sport Bild‘ können sich die Bayern-Bosse einen Verbleib aber durchaus vorstellen, sollte Goretzka zu deutlichen Gehaltseinbußen bereit sein. Derzeit soll der Rechtsfuß rund 17 Millionen Euro im Jahr einstreichen.