Angulo in die Premier League?

Nilson Angulo spielt sich beim RSC Anderlecht ins Visier mehrerer Premier League-Vereine. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, beobachten Tottenham Hotspur, Manchester United, der FC Brentford, Brighton & Hove Albion und Leeds United die Situation des 22-Jährigen genau. Im Titelduell gegen Union Saint-Gilloise, in dem der Ecuadorianer den Siegtreffer erzielte, sollen mehrere Scouts vor Ort gewesen sein.

Angulo spielt eine starke Saison, kommt wettbewerbsübergreifend auf drei Tore und sieben Vorlagen in 15 Pflichtspielen. Diese Zahlen blieben auch dem ecuadorianischen Nationaltrainer Sebastián Beccacece nicht verborgen, der den Linksaußen für die WM 2026, in der die Südamerikaner in Gruppe E unter anderem auf Deutschland treffen, fest einplanen soll. Der Vertrag des Rechtsfußes in Anderlecht läuft noch bis 2029.