Bundesliga-Flirt Fosso vom Markt?

Auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler muss sich Borussia Mönchengladbach womöglich von Ryan Fosso verabschieden. Laut ‚Sky Italia‘ steht der 23-Jährige vor einem Engagement bei Sturm Graz. Fortuna Sittard und der österreichische Erstligist sollen sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden.

Der Schweizer wäre im Sommer ablösefrei. Neben Gladbach haben auch Hertha BSC, der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 Interesse am U21-Nationalspieler gezeigt. Fosso kann nicht nur im defensiven Mittelfeld, sondern auch in der Innenverteidigung agieren.