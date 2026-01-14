Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bundesliga-Flirt Fosso vom Markt?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Italia
Ryan Fosso sucht nach der nächsten Anspielstation @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler muss sich Borussia Mönchengladbach womöglich von Ryan Fosso verabschieden. Laut ‚Sky Italia‘ steht der 23-Jährige vor einem Engagement bei Sturm Graz. Fortuna Sittard und der österreichische Erstligist sollen sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Schweizer wäre im Sommer ablösefrei. Neben Gladbach haben auch Hertha BSC, der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 Interesse am U21-Nationalspieler gezeigt. Fosso kann nicht nur im defensiven Mittelfeld, sondern auch in der Innenverteidigung agieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
Eredivisie
Sturm
M'gladbach
Fortuna
Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Sturm Logo SK Sturm Graz
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Fortuna Logo Fortuna Sittard
Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert