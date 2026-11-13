Eintracht Frankfurt plant, Torhüter Kauã Santos (23) im Winter zu Spielpraxis zu verhelfen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt SGE-Coach Adi Hütter: „Dass er irgendwann wieder regelmäßig spielen muss, ist allerdings ebenfalls klar. Es wird sicherlich Gespräche geben, was für ihn und uns alle am besten ist.“ Diese sind der Boulevardzeitung zufolge zeitnah angesetzt.

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Nach der Verpflichtung von Noah Atubolu (24) ist Santos in Frankfurt nur noch der Ersatzmann. Als wahrscheinlichstes Szenario bringt die ‚Bild‘ einen Leihwechsel ins Spiel. Bislang ist noch nichts über mögliche Interessenten durchgesickert.