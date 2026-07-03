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Bayern-Flirt Suzuki vor 30-Millionen-Wechsel?

von Fabian Ley - Quelle: Gianluigi Longari
1 min.
Zion Suzuki hechtet nach dem Ball @Maxppp

Zion Suzuki weckt Begehrlichkeiten bei einigen Klubs. Laut ‚Sportitalia‘-Journalist Gianluigi Longari bekunden unter anderem Juventus Turin und Leeds United Interesse am 23-jährigen Torhüter von Parma Calcio. Der Premier League-Vertreter habe seine Bemühungen zuletzt intensiviert und soll sogar bereit sein, die von Parma geforderten 30 Millionen Euro plus Boni zu zahlen.

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Im Sommer 2024 war Suzuki für rund acht Millionen vom belgischen Verein VV St. Truiden nach Italien gewechselt. In den vergangenen Wochen zeigte der japanische Nationalkeeper auch bei der Weltmeisterschaft vielversprechende Leistungen, konnte die Niederlage im Sechzentelfinale gegen Brasilien (1:2) letztlich aber nicht verhindern. Ende Mai war Suzuki auch lose mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

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