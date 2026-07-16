Robin Gosens (32) zum FC Schalke 04

Bereits in der Saison 2023/24 war der linke Schienenspieler im deutschen Oberhaus für Union Berlin aktiv, jetzt wechselt er zu seinem Herzensverein nach Gelsenkirchen. Der 24-malige deutsche Nationalspieler ist für die medizinischen Untersuchungen schon im Ruhrgebiet eingetroffen. Mit dem AC Florenz wurde eine Leihe samt Kaufpflicht ausgehandelt.

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Anton Gaaei (23), Noel Aseko (20) & Louey Ben Farhat (19) zu Eintracht Frankfurt

Nach den Abgängen der Stamm-Außenverteidiger Nathaniel Brown (23/FC Bayern) und Rasmus Kristensen (29/FC Midtjylland) schlagen die Hessen endlich auch selbst auf dem Transfermarkt zu. Mittelfeldspieler Aseko wird für zwölf Millionen aus München losgeeist, die Gespräche mit dem Karlsruher SC um Offensivspieler Ben Farhat respektive mit Ajax Amsterdam wegen Kristensen-Ersatz Gaaei befinden sich auf der Zielgeraden. Je nach Verhandlungsgeschick von Sportvorstand Markus Krösche dürfte das Duo nochmal 15 Millionen kosten.

Maxime Estève (24) zu RB Leipzig

Mit der Verpflichtung des Innenverteidigers bereiten sich die Sachsen wohl auf einen potenziellen Abflug von Castello Lukeba (23) vor. Noch in dieser Woche soll der Transfer zu Papier gebracht werden, mitsamt Zuschlägen winken dem FC Burnley rund 32 Millionen Euro.

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Paul Okon-Engstler (21) zum 1. FC Köln

Innerhalb der nächsten Tage wird auch eine Fixmeldung in der Domstadt erwartet. Der australische WM-Fahrer (zehn Länderspiele) kommt vom Sydney FC nach Köln. Kostenpunkt für den Sechser: eine Million Euro.

Konstantinos Karetsas (18) zum BVB

Mit dem griechischen Spielmacher sind die Schwarz-Gelben schon auf einen Nenner gekommen. Und auch eine Übereinkunft mit dem KRC Genk dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Belgier fordern rund 35 Millionen für Karetsas, der BVB soll zuletzt bereits 30 Millionen in Aussicht gestellt haben.

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Yannik Engelhardt (25) zum SC Freiburg

Die vergangene Spielzeit verbrachte der Ex-Düsseldorfer auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach. Und auch in der kommenden Saison wird Engelhardt in der Bundesliga an den Start gehen. Die Freiburger haben sich mit Como 1907 auf den Transfer des Sechsers verständigt. Wie hoch die Ablöse ausfällt, ist bislang nicht durchgesickert.