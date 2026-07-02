Nach DFB-Debakel: Die mögliche EM-Elf 2028

Die Weltmeisterschaft ist für die deutsche Nationalmannschaft beendet – nach dem Gefühl der meisten Fans viel zu früh. Das Aus gegen Paraguay (4:5 n.E.) drückt noch immer aufs Gemüt. Der Wunsch nach einem Umbruch ist groß. Alle, die es mit der DFB-Elf halten, befürworten eine Neuausrichtung, um bei der Europameisterschaft 2028 im Vereinigten Königreich wieder Euphorie im Land zu entfachen.

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FT hat den Blick in Richtung Zukunft gerichtet, einige Spieler aussortiert und potenzielle frische Kräfte ausgewählt. Einige Profis, die in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam gemacht haben, aber von Julian Nagelsmann noch nicht berücksichtigt wurden, könnten bis zum nächsten großen Turnier reif für eine Nominierung sein.

Die mögliche EM-Elf 2028

Torhüter

Ein klarer Umbruch wird auf der Torhüterposition stattfinden. Manuel Neuer (40) hat seinen endgültigen Rücktritt bereits bekanntgegeben, Oliver Baumann (36) dürfte altersbedingt auch keine große Rolle mehr spielen. Mit Jonas Urbig (22), Noah Atubolu (24) und Mio Backhaus (22) scharrt die nächste – sehr vielversprechende – Generation mit den Hufen. Urbig dürfte gute Chancen auf den Posten der Nummer eins haben, wenn er seinen Stammplatz beim FC Bayern sicher hat.

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Abwehr

Die Achillesferse der Deutschen waren die Außenbahnen in der Defensive. Selten wirkte die DFB-Elf auf diesen Positionen souverän und sicher. Dass Joshua Kimmich (31) weiter als Rechtsverteidiger eingesetzt wird, ist wohl ausgeschlossen. Dafür rücken Spieler wie Josha Vagnoman (25) oder Philipp Treu (25) in den Fokus.

Nathaniel Brown (23) war einer der wenigen Lichtblicke und wird an Standing im Team kaum etwas eingebüßt haben. Sollte sich Luca Netz (23) nachhaltig bei Nottingham Forest durchsetzen und Stammkraft in der Premier League sein, wird sein Name früher oder später auch im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft genannt werden. An der Kombination aus Jonathan Tah (30) und Nico Schlotterbeck (26) im Zentrum könnte in Zukunft festgehalten werden.

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Mittelfeld

Der Kapitän wird wahrscheinlich wieder ins Mittelfeld rücken. Für den Platz neben Kimmich steht der bei der WM schwache, aber eben auch noch sehr junge Aleksandar Pavlovic bereit. Aber nur, wenn sich die beiden auch in den kommenden beiden Saisons als Duo bei den Bayern in der Champions League wieder mit den ganz Großen messen.

Andernfalls stehen mit Felix Nmecha (25), Assan Ouédraogo (20) und Tom Bischof (20) drei Akteure bereit, die auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden können. Die beiden Letztgenannten gehen nach dem WM-Debakel zudem unbelastet in die Zeit vor der nächsten EM.

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Angriff

An der Qualität von Jamal Musiala (23) und Florian Wirtz (23) gibt es keine Zweifel. Die individuelle Form spielte den Ausnahmekönnern bei der WM aber nicht in die Karten. Geht man davon aus, dass beide Kicker bis 2028 wieder an ihr Leistungsmaximum kommen, werden sie gesetzt sein. Rechts auf dem Flügel erhält Lennart Karl (18) nach seiner Genesung eine Chance.

Aber auch Said El Mala (19), Kevin Schade (24) oder Jamie Leweling (25) dürfen sich Chancen ausrechnen, wenn sie ihre Qualitäten kontinuierlich vorzeigen. Im Sturmzentrum gibt es viele Alternativen. Mit Nicolò Tresoldi (21) und Dzenan Pejcinovic (21) stehen zwei echte Neuner in den Startlöchern. Kai Havertz (27) wird sowieso um einen Stammplatz mitreden, ebenso dürfte die Zeit von Nick Woltemade (24) im Jersey mit dem Adler auf der Brust noch nicht vorbei sein.

Aussortiert

Der Rauswurf von Julian Nagelsmann als Bundestrainer deutet sich immer mehr an. Für ihn könnte Jürgen Klopp übernehmen. Der ehemalige Coach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool hatte immer mal wieder angedeutet, dass er sich diesen Posten gut vorstellen kann. Zuletzt sickerte durch, dass der DFB ihn als bestmöglichen Kandidaten für die Nagelsmann-Nachfolge in Betracht zieht.

Spieler wie Antonio Rüdiger (33), Leon Goretzka (31), Pascal Groß (35) oder auch Leroy Sané (30) könnten teils alters-, aber eben auch leistungsbedingt erstmal durchs Raster fallen. Um einen echten Umbruch durchzuziehen, braucht die Nationalmannschaft ein neues Gesicht. Auf der Trainerbank, aber auch auf dem Spielfeld.