Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Fünf Millionen: Herthas Plan ohne Ernst

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
1 min.
Tjark Ernst rollt den Ball ab @Maxppp

Hertha BSC befindet sich auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll ein neuer Schlussmann kommen, sofern die aktuelle Nummer eins Tjark Ernst für fünf Millionen Euro aus seinem Vertrag herausgekauft wird. Interesse am 22-Jährigen zeigen die Bundesligisten SC Freiburg, Mainz 05, FC Augsburg, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und Hamburger SV sowie englische Klubs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schlechte Nachrichten sind das für die anderen Berliner Keeper. Marius Gersbeck (30), Konstantin Heide (20), Tim Goller (21) und Burak Özkanli (19) besitzen allesamt Profiverträge auch für die kommende Saison. Ihnen soll aber offenkundig eine neue Nummer eins vor die Nase gesetzt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hertha
Tjark Ernst

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Tjark Ernst Tjark Ernst
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert