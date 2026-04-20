Khedira reagiert auf Gladbach-Gerücht

Rani Khedira vermeidet ein klares Bekenntnis zu Union Berlin. Angesichts der Wechselgerüchte um Borussia Mönchengladbach zeigt sich der 32-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ zurückhaltend: „Ich habe hier noch einen laufenden Vertrag. Von daher ist aktuell davon auszugehen.“

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Die Fohlen suchen nach einem Ersatz für Rocco Reitz (23), der im Sommer zu RB Leipzig wechselt. Khedira könnte sowohl sportlich als auch bezüglich seiner Führungsqualitäten die Lücke schließen, die das Eigengewächs hinterlässt. Auf die Nachfrage, ob sich die Union-Fans Sorgen um einen Abschied machen müssen, zeigte sich der frischgebackene tunesische Nationalspieler erneut ausweichend: „Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ich den Fokus nicht auf das Wesentliche richte. Ich glaube, das ist in unserer aktuellen Situation das Wichtigste.“ Der defensive Mittelfeldspieler steht bei den Eisernen noch bis 2027 unter Vertrag.