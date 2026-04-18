Bayern-Zoff: Das ist dran an den Berichten

Christoph Freund hat Berichten widersprochen, denen zufolge seine Zusammenarbeit mit Max Eberl einer „Zwangsehe“ gleicht. Von einem angespannten Verhältnis könne keine Rede sein, stellte der Sportdirektor auf der heutigen Pressekonferenz vor der Partie am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart klar:

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„Ich war überrascht. Unsere Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Wir sehen die Ergebnisse ja schon jetzt. Wir kommunizieren gut, arbeiten eng zusammen, auch mit Vinny. Unser Ziel war es, jungen Spielern eine Chance zu geben. Es hat sich alles sehr gut entwickelt. Die Zusammenarbeit macht Spaß. Hauptsache, intern läuft alles rund.“

Die Ergebnisse in dieser Saison geben den Bayern-Entscheidern recht. Dennoch stellt sich die Frage, ob Eberls 2027 auslaufender Vertrag verlängert werden soll. Bei Freund sowie CEO Jan-Christian Dreesen ist die Tendenz wesentlich eindeutiger.