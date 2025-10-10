„Ein Traum“: García begründet Real-Entscheidung

Für Gonzalo García war klar, dass er sich der hochkarätigen Konkurrenz bei Real Madrid stellen will. Abschiedsgedanken hatte der 21-Jährige im Sommer nicht, wie er gegenüber ‚Cadena SER‘ betont: „Meine einzige Option war immer, bei Real Madrid zu bleiben. Für mich ist es ein Traum, Teil der ersten Mannschaft zu sein. Und im Moment bin ich sehr glücklich und zufrieden mit meiner Entscheidung.“

Garcías Stern ging bei der diesjährigen Klub-WM im Sommer auf, bei der er in sechs Spielen vier Tore erzielte und ein weiteres vorbereitete. In der laufenden Spielzeit kommt der spanische Stürmer meist nur zu Kurzeinsätzen, da er dem hervorragend aufgelegten Kylian Mbappé (26) den Vortritt lassen muss. Das macht García aber nichts aus: „Naja, natürlich sprechen wir hier vom besten Verein der Welt, und die Konkurrenz ist groß, denn die Besten der Welt sind immer hier. Aber für mich, der so viele Jahre in der Jugendakademie verbracht hat und seit seiner Kindheit ein Fan von Real Madrid ist, ist es ein wahrer Traum, Teil der ersten Mannschaft zu sein. Ich bereue nichts.“