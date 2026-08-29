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2. Bundesliga

Bundesliga-Flirt: Alles klar bei Smith

von Dominik Sandler - Quelle: Hamburger Abendblatt
Eric Smith 2526 klatscht @Maxppp

Der FC St. Pauli kann mit Eric Smith für die Saison 2026/27 planen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, hat der 29-Jährige sich für einen Verbleib am Millerntor entschieden. Zuvor hatte der Schwede eigentlich seinen Wechselwunsch hinterlegt.

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Unter anderem hatten sich der 1. FC Köln, die SV Elversberg und der SC Paderborn mit dem Innenverteidiger beschäftigt, wirklich ernst wurde es aber nie. In den ersten drei Partien der neuen Saison kam Smith nicht über die Jokerrolle hinaus. Sein Vertrag bei den Boys in Brown läuft im kommenden Jahr aus.

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