Bericht: Guirassy trifft erste Wechsel-Entscheidung

Serhou Guirassy (30) wird in diesem Sommer wohl nicht nach Saudi-Arabien wechseln. Die ‚Bild‘ titelt, dass der Stürmer von Borussia Dortmund eine „Saudi-Entscheidung“ getroffen habe. Konkret tendiere der Guineer (28 Länderspiele) aktuell zu einem Verbleib im europäischen Spitzenfußball.

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Hintergrund sei einerseits, dass Vertreter aus der Saudi Pro League nicht mehr mit so viel Geld locken würden wie in den vergangenen Jahren. Guirassy will im Herbst seiner Karriere dem Vernehmen nach aber nochmal ordentlich abkassieren, wurde dafür öfter von seinem Bruder und Berater Karamba bei Klubs aus der Wüste angeboten.

Andererseits öffnet die Transferperiode in Saudi-Arabien erst am 22. Juli. Das Boulevardblatt spekuliert, dass Guirassy ebenso wie der BVB gerne schon vorher Klarheit über die Zukunft hätte.

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Wechsel oder Verbleib?

Ein Faktor könnte auch sein, dass sich Guirassy in der Rückrunde zum Saisonendspurt wieder deutlich treffsicherer präsentierte und damit unter anderem Fenerbahce sowie Aston Villa auf den Plan gerufen hat.

Grundsätzlich würden die Dortmunder den Torjäger gerne halten, dafür würde man ihm sogar einen spielstarken Zehner zur Seite stellen. Ausgewählte Topklubs können Guirassy allerdings für festgeschriebene 35 Millionen Euro verpflichten. Und ohnehin bleibt dem Bundesligisten nichts anderes übrig, als bei adäquaten Angeboten – die Schmerzgrenze soll 40 Millionen Euro betragen – über einen Verkauf des wechselwilligen Rechtsfußes nachzudenken.