Nach Fan-Drohungen: Marseille-Coach schmeißt hin

Olympique Marseille und Cheftrainer Marcelino gehen getrennte Wege. Wie der französische Verein offiziell bekanntgibt, ist die Zusammenarbeit mit dem spanischen Coach beendet. In der Mitteilung heißt es: „Aufgrund der Ereignisse am 18. September sehen sich Marcelino und sein Trainerstab nicht dazu in der Lage, die Arbeit fortzuführen.“

Bei Marseille bedauert man die Trennung: „Der gesamte Verein ist extrem enttäuscht, dass der Trainerstab, der seine Arbeit erst am 23. Juni in Marseille begonnen hatte, nun aufgrund außersportlicher Gründe gehen muss.“ Der Hintergrund: Fan-Vertreter von OM sollen Marcelino und seine Assistenten am Montag bedroht und ihre Unzufriedenheit vehement zum Ausdruck gebracht haben. Nun sah der Coach augenscheinlich keine Perspektive mehr bei seinem Arbeitgeber.