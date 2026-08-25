Entscheidung: Demirovic informiert den VfB

Ermedin Demirovic (28) wechselt allem Anschein nach nicht zu Galatasaray. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge hat der Mittelstürmer die Verantwortlichen des VfB Stuttgart über seine Transfer-Entscheidung informiert.

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Die Türken sollen den Bosnier (44 Länderspiele) mit einem Nettojahresgehalt über vier Millionen Euro gelockt haben. Zudem wurden dem VfB bis zu 20 Millionen Euro Ablöse in Aussicht gestellt, eine Übereinkunft zwischen den Vereinen blieb allerdings aus. Deswegen ergriff nun Demirovic selbst die Initiative und ließ den Deal platzen, führt ‚Sky‘ aus.

Nach aktuellem Stand der Dinge bleibt der 1,85 Meter große Rechtsfuß also über den Sommer hinaus im Schwabenland. Einzige Hintertür: Auf den letzten Metern des Sommermarktes trudelt noch ein exorbitantes Angebot bei Demirovic ein.