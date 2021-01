Verhandlungen mit PSG: Mbappé kündigt Entscheidung an

Wie gerne würden vor allem spanische Medien Kylian Mbappé (22) zu Real Madrid schreiben. Doch da gibt es mindestens zwei Haken: Einerseits ist der französische Weltmeister – gerade in diesen Zeiten – wohl für keinen Klub dieser Welt zu bezahlen, andererseits wird Paris St. Germain einen Teufel tun, seinen Superstar vorzeitig ziehen zu lassen.

Im Gegenteil, Mbappé soll noch lange im PSG-Trikot auflaufen. „Wir verhandeln derzeit mit dem Verein“, ließ der 21-Jährige nach dem gestrigen 4:0-Sieg gegen den HSC Montpellier bei ‚Téléfoot‘ verlauten, „ich denke darüber nach. Wenn ich mit PSG verlängere, wird das für viele Jahre sein. Bald muss ich eine Entscheidung treffen.“

Noch ist die Tür für andere Topklubs einen Spalt weit auf, aber wohl nur einen kleinen. Mbappé: „Ich will darüber nachdenken, was ich in den nächsten Jahren tun möchte, wo ich spielen möchte.“ Der Vertrag des pfeilschnellen Stürmers läuft Stand jetzt im Sommer kommenden Jahres aus – das könnte sich bald geändert haben.