Keine Zweifel mehr: Inter zeigt Eriksen die Tür

Bei Inter Mailand zeigt man Christian Eriksen (28) sehr deutlich die Tür. Über den Dänen, der am heutigen Mittwoch beim Ligaspiel gegen Hellas Verona zum wiederholten Male nicht im Kader steht, sagte Sportchef Giuseppe Marotta gegenüber ‚Sky Italia‘:

„Eriksen steht absolut auf der Transferliste. Er wird hier nicht spielen, das ist eine objektive Tatsache und deshalb ist es richtig, ihm die Möglichkeit zu geben, anderswo einen Platz zu finden. Dies ist sicherlich keine Bestrafung.“

Wohin zieht es Eriksen?

Interesse wurde in den vergangenen Monaten so einigen Klubs nachgesagt. Am hartnäckigsten halten sich die Gerüchte um Manchester United. Genannt wurden zudem Paris St. Germain, der FC Arsenal und auch Borussia Dortmund.

Unter Antonio Conte hat Erkisen bei Inter keine Perspektive mehr. Lediglich fünfmal schaffte es der 27-Millionen-Neuzugang aus dem vergangenen Winter in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in die Startelf. Im Raum steht ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption.