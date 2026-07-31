Verrückter Streik: Verschwundener Profi wieder aufgetaucht

Der Streit zwischen Lameck Banda und seinem Arbeitgeber US Lecce droht zu eskalieren. Der Offensivspieler, der über Tage komplett von der Bildfläche verschwunden war und der den Trainingsauftakt in Italien verpasst hatte, ist wieder aufgetaucht. Auf Instagram postete der 22-fache sambische Nationalspieler Trainigsvideos aus seiner Heimat. Eine Rückkehr nach Italien plant der 25-Jährige nach Informationen von ‚Sky Italia‘ aber nicht.

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Was war passiert? Ende Juni wäre der Kontrakt in Lecce ausgelaufen, der Serie A-Klub aktivierte aber eine einseitige Vertragsoption und verlängerte das Arbeitsverhältnis bis 2027. Der saudi-arabische Klub Al Fateh lockte mit einem lukrativen Langzeitvertrag, die Klubs konnten sich aber nicht einigen und so scheiterte der mögliche Transfer. Weitere Interessenten soll es zur Stunde nicht geben. Dennoch ist Banda in den Streik getreten und will seinen Wechsel – wohin auch immer – erzwingen.