Ex-Arsenal-Star Song unterschreibt in Dschibuti

Alexandre Song hat einen neuen Verein gefunden – den wohl nur absolute Insider auf dem Schirm hatten. „Ich habe einen Vertrag über zwei Jahre bei Arta unterschrieben“, bestätigt der 33-jährige Kameruner gegenüber dem Portal ‚Lion Indomptable‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit „Arta“ meint Song den Klub AS Arta/Solar7, der in der ersten Liga von Dschibuti aktiv ist. Laut dem Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Arsenal und den FC Barcelona aktiv war, sei sein Engagement im ostafrikanischen Land eine gute Gelegenheit, dem dortigen Fußball zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen.