Braunschweig angelt sich Ranos

Eintracht Braunschweig verstärkt am Deadline Day die Offensive mit Grant-Leon Ranos. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, wechselt der 22-Jährige auf Leihbasis zu den Löwen. Eine Kaufoption für den Anschluss wurde zwischen den Klubs nicht vereinbart. „Er ist ein cleverer, technisch sauberer und spielintelligenter Spieler, der sowohl auf der Zehn als auch in der Spitze agieren kann“, so Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel über den Neuzugang.

Ranos ist nach Luca Netz und Killian Sauck bereits der dritte Abgang von Borussia Mönchengladbach am letzten Tag des Transferfensters. Der Armene konnte die Erwartungen am Niederrhein in den vergangenen zweieinhalb Jahren nie vollends erfüllen. Insgesamt stehen für den Mittelstürmer lediglich 22 Pflichtspiele und zwei Treffer im Trikot der Fohlen zu Buche.