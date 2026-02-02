Menü Suche
Braunschweig angelt sich Ranos

von Daniel del Federico
1 min.
Grant-Leon Ranos führt den Ball @Maxppp

Eintracht Braunschweig verstärkt am Deadline Day die Offensive mit Grant-Leon Ranos. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, wechselt der 22-Jährige auf Leihbasis zu den Löwen. Eine Kaufoption für den Anschluss wurde zwischen den Klubs nicht vereinbart. „Er ist ein cleverer, technisch sauberer und spielintelligenter Spieler, der sowohl auf der Zehn als auch in der Spitze agieren kann“, so Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel über den Neuzugang.

Eintracht BS
𝐔𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐫 𝐧ä𝐜𝐡𝐬𝐭𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫! 𝐇𝐞𝐫𝐳𝐥𝐢𝐜𝐡 𝐰𝐢𝐥𝐥𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧, 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐭! 🤩✊

Grant-Leon Ranos wechselt auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach an die Oker. 🦁
Der 22-Jährige Mittelstürmer verstärkt die Löwen bis zum Sommer mit der Nummer 2️⃣5️⃣.
Ranos ist nach Luca Netz und Killian Sauck bereits der dritte Abgang von Borussia Mönchengladbach am letzten Tag des Transferfensters. Der Armene konnte die Erwartungen am Niederrhein in den vergangenen zweieinhalb Jahren nie vollends erfüllen. Insgesamt stehen für den Mittelstürmer lediglich 22 Pflichtspiele und zwei Treffer im Trikot der Fohlen zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Weitere Infos

