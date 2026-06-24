Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Augsburg geht bei Hettwer leer aus

von Daniel del Federico
1 min.
Julian Hettwer im Fortuna-Trikot @Maxppp

Austria Wien sichert sich die Dienste von Julian Hettwer. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der 23-Jährige in der österreichischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2030. Der Angreifer verlässt Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf nach nur einer verletzungsgeplagten Saison wieder. Für die Rheinländer kam Hettwer in lediglich acht Pflichtspielen zum Einsatz, dennoch hatte zuletzt auch der Bundesligist FC Augsburg Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen deutschen U19-Nationalspielers gezeigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Letztendlich konnten die Veilchen den Transfer jedoch eintüten, was auch Sportvorstand Tomas Zorn freut: „Julian Hettwer erfüllt genau das Profil, das wir für die Stürmerposition gesucht haben. Er bringt viel Dynamik und Tempo mit, ist offensiv flexibel einsetzbar und hat seine Torgefahr bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sofort verstärken kann und freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für Austria Wien entschieden und einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat.“

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Austria
Düsseldorf
Julian Hettwer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
3. Liga 3. Liga
Austria Logo FK Austria Wien
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Julian Hettwer Julian Hettwer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert