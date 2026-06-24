Augsburg geht bei Hettwer leer aus

Austria Wien sichert sich die Dienste von Julian Hettwer. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der 23-Jährige in der österreichischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2030. Der Angreifer verlässt Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf nach nur einer verletzungsgeplagten Saison wieder. Für die Rheinländer kam Hettwer in lediglich acht Pflichtspielen zum Einsatz, dennoch hatte zuletzt auch der Bundesligist FC Augsburg Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen deutschen U19-Nationalspielers gezeigt.

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Letztendlich konnten die Veilchen den Transfer jedoch eintüten, was auch Sportvorstand Tomas Zorn freut: „Julian Hettwer erfüllt genau das Profil, das wir für die Stürmerposition gesucht haben. Er bringt viel Dynamik und Tempo mit, ist offensiv flexibel einsetzbar und hat seine Torgefahr bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sofort verstärken kann und freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für Austria Wien entschieden und einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat.“