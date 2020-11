Newcastle bindet Eigengewächs

Elliot Anderson bleibt Newcastle United erhalten. Wie der Premier League-Klub offiziell, hat der zentrale Mittelfeldspieler an seinem heutigen 18. Geburtstag einen „langfristigen Vertrag“ unterschrieben. Der Youngster läuft aktuell für die U18 der Magpies auf.

„Als sie mir gesagt haben, ich bekomme einen neuen Vertrag, war ich ganz aus dem Häuschen. Ich habe es nicht wirklich erwartet. Aber ich habe große Lust weiterzumachen und zu sehen, dass man hier belohnt wird. Ich bin wirklich sehr zufrieden“, erklärt der schottische Juniorennationalspieler.

🤝 #NUFC are delighted to confirm that Elliot Anderson has signed a new long-term deal with the club on his 18th birthday!



Congratulations and happy birthday, Elliot! 🥳⚫️⚪️