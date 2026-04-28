Ansage zur Kvaratskhelia-Zukunft

Khvicha Kvaratskhelia (25) hat keine Pläne, Paris St. Germain zu verlassen. „Ja, es wird oft über Interesse von Arsenal oder anderen englischen Vereinen gesprochen, aber mein Sohn schenkt diesen Gerüchten keine Beachtung“, stellt Vater und Berater Badri Kvaratskhelia gegenüber dem georgischen Online-Medium ‚Kvirispalitra‘ klar und wirft die Frage auf: „Er ist ein herausragender Spieler bei einer der besten Mannschaften Europas, er wird geschätzt, geliebt und spielt gut – warum sollte er also einen Wechsel in Betracht ziehen?“

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Kvaratskhelia steht noch bis 2029 in Paris unter Vertrag. Sollte PSG eine vorzeitige Trennung forcieren, würde der Kvaratskhelia-Clan „auch einen Wechsel in Betracht ziehen. Doch zum jetzigen Zeitpunkt steht dieses Thema noch nicht einmal auf der Tagesordnung. Obwohl er innerhalb des Pariser Vereins mit den besten Spielern der französischen Nationalmannschaft konkurrieren muss, ist Khvicha – von wenigen Ausnahmen abgesehen – ein unverzichtbarer Bestandteil der Startelf“.